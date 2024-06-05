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ラットフィンク フィギュア
商品番号 I63650680269
商品名

ラットフィンク フィギュア
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RATFINKラットフィンクフィギュアずっと自宅に箱に入れたまま保管していました。箱は痛んでいます。汚れ、色褪せあります。フィギュアは綺麗な状態です。素人保管のため、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。ゆらゆら揺れます。高さ約7.5cm素人測定のため誤差あるかもしれません。この箱自体、見かけないのでレアかもしれません。箱の裏、フィギュアの裏には2005の文字が書いてあります。2005年製造？ということでしょうか？はっきりわかりません。探してた方、コレクターの方、いかがですか？発送は、防水保護、緩衝材保護し、メルカリ便で発送予定です。#ラットフィンク#ratfinkレア
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