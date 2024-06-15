★新品未使用★ JALモデルプレーン　DC-3

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★★★プロフィールご確認下さい★★★ご購入希望の方は、まず在庫確認のためコメントをお願いします。他のサイトでも出品しております。限定700現在販売していないモデルプレーンです。日本航空70周年記念1951年8月27日～8月29日に運航されたDC-3。10月の路線開設を前に、3日間の招待飛行を実施。フィリピン航空からチャーターしたDC-3です。鶴丸の前のものです。木製の台座にシリアルナンバーがはいっています。▪️サイズ（約）：本体/全長24.57cm×幅36.2cm×高さ6.45cm（台座含まず）▪️縮尺：1/80▪️素材：ABS樹脂、木製台座▪️JALロゴ入り▪️限定#JAL#ANA#限定#モデルプレーン#レトロ#日本航空#全日空#飛行機