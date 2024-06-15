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ピチピチピッチ　指人形　ソフビ　②　マスコット
商品番号 Y37507258674
商品名

ピチピチピッチ　指人形　ソフビ　②　マスコット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても古い物です(⁠^⁠^⁠)子供が遊んだものでスレや傷、色褪せなど状態がいいとは言えません。中古となりますのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。ご質問がありましたらできる限りお答えしますのでご購入前にお願いいたします。値下げ交渉あり
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