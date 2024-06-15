ピチピチピッチ　指人形　ソフビ　②　マスコット

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商品詳細
とても古い物です(^^)子供が遊んだものでスレや傷、色褪せなど状態がいいとは言えません。中古となりますのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。ご質問がありましたらできる限りお答えしますのでご購入前にお願いいたします。値下げ交渉あり
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