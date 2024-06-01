

P】茶懐石 輪島塗 金蒔絵 銘々皿 木皿 柾目 6客 ⑩-



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◇越前塗【嶺峰】造 本堅地銘々皿 松葉蒔絵 5枚揃 共箱入り 茶道具 ...



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2023年最新】木皿 蒔絵の人気アイテム - メルカリ



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数あるお品物の中からご覧頂きましてありがとうございます。♢茶懐石輪島塗金蒔絵銘々皿木皿柾目6客豪華な金蒔絵が華やかな柾目の器です。割れ欠け等目立った傷み無し。寸法直径約16.7cm×高さ約2cmどうぞ宜しくお願い申し上げます。#その他Peace出品の器一覧