ポケモンカード ミュウEX SR

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商品詳細
一部白欠け(裏面)の商品となりますため、トラブル防止のためプレイ用としての出品とさせて頂きます。写真と併せてご判断いただければと思います。細かい傷などお気になされる方のご入札はご遠慮ください。スリーブに入れて、発送させて頂きます。スリーブはご自由にお使いくださいまた写真追加などご要望あれば対応致しますので、それぞれお気軽にコメントくださいませ。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRボックスパックシングル···シングル
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