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最終値下げ　TWEETY トゥイーティー フィギュア　置物
商品番号 Q55351316704
商品名

最終値下げ　TWEETY トゥイーティー フィギュア　置物
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,183 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材は恐らく陶器です。トゥイーティーの置物の中でもダントツで可愛い顔してます。日焼けで塗装が少し薄いですがハゲはないです。warnerbrosワーナー・ブラザースlooneytunesルーニーテューンズtweetyトゥイーティーフィギュア小物入れアメキャラアメリカン雑貨
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