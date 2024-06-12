最終値下げ　TWEETY トゥイーティー フィギュア　置物

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商品詳細
素材は恐らく陶器です。トゥイーティーの置物の中でもダントツで可愛い顔してます。日焼けで塗装が少し薄いですがハゲはないです。warnerbrosワーナー・ブラザースlooneytunesルーニーテューンズtweetyトゥイーティーフィギュア小物入れアメキャラアメリカン雑貨
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