横浜の石川町駅、山の手にイタリア山庭園があります。そこに建つ西洋館、ブラフ18番館です。鎧戸が開くと様々な西洋館の顔が見えます。私の好きな場所の一つです。遠くにはマリンタワーも見えます。#絵画 油彩画 風景画



油彩画 横浜山手ブラフ18番館 F8号-



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横浜山手・ブラフ18番館 - ますとみけいのblog



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ブラフ18番館公式サイト｜公益財団法人 横浜市緑の協会



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横浜] ブラフ18番館（山手西洋館） | ひとり旅が好きな女のブログ。



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