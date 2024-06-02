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油彩画　横浜山手ブラフ18番館　F8号
商品番号 V85269681991
商品名

油彩画　横浜山手ブラフ18番館　F8号
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 10,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横浜の石川町駅、山の手にイタリア山庭園があります。そこに建つ西洋館、ブラフ18番館です。鎧戸が開くと様々な西洋館の顔が見えます。私の好きな場所の一つです。遠くにはマリンタワーも見えます。#絵画　油彩画　風景画
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横浜山手・ブラフ18番館 - ますとみけいのblog

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ブラフ18番館公式サイト｜公益財団法人 横浜市緑の協会

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ブラフ18番館公式サイト｜公益財団法人 横浜市緑の協会

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