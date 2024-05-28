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SKY-HI LoveHate 靴
商品番号 N30788132367
商品名

SKY-HI LoveHate 靴
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ、、、25センチ何度かライブへ履いて行ったので使用した跡はあります。自宅保管の為、やや傷や汚れありにしましたが、靴裏の汚れ以外は目立った傷等はありません。
http://narcologia.ru/goods/recommended89890.html
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