バンプレスト キカイダー・ハカイダー 2体セット

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父が持っていた物です暗所のフィギュアケース飾ってありました写真をご覧頂き経年劣化、自宅保管の為ご理解頂ける方のみご購入お願い致します他にもフィギュア出品してます#renaのフィギュア一覧バンプレストキカイダーハカイダーフィギュア人造人間特撮ヒーロー