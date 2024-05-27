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笹田仁史 廣澤写 茶入 仕覆 桐に向鳳凰丸文錦 茶道具 共箱 京焼茶入 美品
商品番号 H12728127208
商品名

笹田仁史 廣澤写 茶入 仕覆 桐に向鳳凰丸文錦 茶道具 共箱 京焼茶入 美品
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

笹田仁史廣澤写茶入仕覆桐に向鳳凰丸文錦茶道具共箱京焼茶入美品です。サイズ直径:64ｍｍ高さ:80ｍｍ.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　茶入　茄子　仕覆　桐に向鳳凰丸文錦　笹田仁史　仁史#茶入#茄子#茄子茶入#茶碗#茶道具#茶器#平安#平安喜山#万代喜山#平安_仁史#笹田仁史#笹田_仁史#仁史#仕覆#桐に向鳳凰丸文錦#京焼#抹茶#抹茶茶碗#値下げカラー...ブラウン種類...茶道具
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