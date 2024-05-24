LeforOpeno 1960形式···フランスヴィンテージポスターリネンの裏打ち済みかなり昔（15年以上前）に日本のコレクターから譲ってもらったものです。今も部屋に飾っています。ジブシーの女の子とタバコのポスター額入り心に刺さった方は是非コメント下さい。額にいれたまま配送予定です即配送可能です。GitanesfiltreLeforOpenovers1960AfficheOriginaleCréationSeitaPradel-ParisDimensions:34x25cmTrèsbonétatお迎えお待ちしております。



ルフォール オプノ ジターヌ 1960 - メルカリ



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