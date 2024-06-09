割引‼️《R》織部 水屋瓶 ♦︎五陶♦︎ 蓋付 柄杓付 元箱　（230707J4）

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安南水屋瓶(割蓋付)-淡交社 茶道具と茶席のきものオンラインショップ 安南水屋瓶(割蓋付)-淡交社 茶道具と茶席のきものオンラインショップ



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ご覧頂きましてありがとうございます。織部水屋瓶で御座います。裏面多少の汚れ箇所御座いますが割れ等目立った傷み無し。陶印有蓋、柄杓付サイズ径約23.5㎝×高さ約20.5㎝元箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#水張桶#水屋道具