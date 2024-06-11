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20周年記念の20th限定　BUMP　MA-1 カーキ
商品番号 E85063967256
商品名

20周年記念の20th限定　BUMP　MA-1 カーキ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 10,416 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さりありがとうございますBUMPOFCHICKEN結成20周年記念スペシャルライブ「20」20周年記念の20th限定MA-1ジャケット(カーキ)サイズM1度試着したのみで、残念ながら私には似合わなかったので出品します。一切着用して歩いていないのでいたってきれいです。SizeM:着丈70×身幅59cm表生地　NYLON100%裏地　POLYESTER100%リブ　POLYESTER97%、POLYURETHANE3%＃バンプ＃BUMPOFCHICKEN＃20周年記念MA-1人気グループ...BUMPOFCHICKENグッズ種類...その他
http://narcologia.ru/goods/traverse593926.html
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