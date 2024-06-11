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- 20周年記念の20th限定 BUMP MA-1 カーキ
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商品詳細
ご覧下さりありがとうございますBUMPOFCHICKEN結成20周年記念スペシャルライブ「20」20周年記念の20th限定MA-1ジャケット(カーキ)サイズM1度試着したのみで、残念ながら私には似合わなかったので出品します。一切着用して歩いていないのでいたってきれいです。SizeM:着丈70×身幅59cm表生地 NYLON100%裏地 POLYESTER100%リブ POLYESTER97%、POLYURETHANE3%＃バンプ＃BUMPOFCHICKEN＃20周年記念MA-1人気グループ...BUMPOFCHICKENグッズ種類...その他
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