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★絵画★景月銘　日本画12号　風景画★I19
商品番号 I25603810727
商品名

★絵画★景月銘　日本画12号　風景画★I19
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他額寸法★約70×90作品寸法★約41×62・ガラス板が付属しています。・額に傷みがあります。作品に細かいシミと、少し波うちがあります。マットにシミがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement931799.html
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