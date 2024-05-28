ジャニーズ 少年忍者 ペンライト

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少年忍者公式ペンライト新品未使用（未開封）ですが素人保存のため、神経質な方は御遠慮ください。未開封のため点灯確認はしておりません。なお、平塚くんの名前が記載されているデザインになります。ペンライトキンブレ少年忍者ヴァサイェガ渉川﨑皇輝北川拓実織山尚大黒田光輝元木湧安嶋秀生内村颯太深田竜生檜山光成平塚翔馬青木滉平豊田陸人小田将聖田村海琉久保廉山井飛翔瀧陽次朗稲葉通陽鈴木悠仁川﨑星輝長瀬結星ジャニーズJr.ジャニーズ22グッズ