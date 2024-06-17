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ポケモンカード クレイバースト　1box シュリンクなし
商品番号 A35107340037
商品名

ポケモンカード クレイバースト　1box シュリンクなし
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家電量販店で購入の際に目の前でシュリンクを剥がされました。サーチ等、入れ替え等の行為は一切行っておりません。そのため1BOXでSR以上が1枚封入となっております。送料削減のため箱から出しパックのみの発送となりますが封入率等変わりませんのでご安心ください
http://narcologia.ru/goods/subtropical36301.html
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