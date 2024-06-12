TOP4inTOKYO DOME ミニキャンバスボード　シークレット

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TOP4inTOKYODOMEミニキャンバスボードコレクション シークレットになります。他4点もお付け致します。キヨレトルト牛沢ガッチマン中身確認のため開封品です。初期傷などご了承ください。神経質な方は御遠慮下さい。ノークレームノーリターンでお願いします。