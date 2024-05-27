商品をご覧頂き、有難うございます。爆丸グリフデッキ子どもが遊んでいた品のため細かなギズや少し塗装落ちあり、汚れ見られます。ネジなどの緩み箇所も見られます。商品の状態は画像にてご確認宜しくお願い致します。ご理解いただける方のみ購入のご検討宜しくお願い致します。新品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さいませ。



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