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クロード・モネ複製画「エプト川の曲がり角」87cm×72cm
商品番号 Q70613235415
商品名

クロード・モネ複製画「エプト川の曲がり角」87cm×72cm
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィラデルフィア美術館所蔵、クロード・モネ作《エプト川の曲がり角》の複製画です自宅で日の当たらない廊下に飾ってましたので色褪せなどはありませんかなり大きなサイズですキャプションが付いて高級感があります重さ約3.7kg#モネ#フランス#印象派#金縁
http://narcologia.ru/goods/assessor444603.html
http://narcologia.ru/goods/peroration383715.html
http://narcologia.ru/goods/organization132162.html

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