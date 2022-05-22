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- クロード・モネ複製画「エプト川の曲がり角」87cm×72cm
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商品詳細
フィラデルフィア美術館所蔵、クロード・モネ作《エプト川の曲がり角》の複製画です自宅で日の当たらない廊下に飾ってましたので色褪せなどはありませんかなり大きなサイズですキャプションが付いて高級感があります重さ約3.7kg#モネ#フランス#印象派#金縁
http://narcologia.ru/goods/assessor444603.html
http://narcologia.ru/goods/peroration383715.html
http://narcologia.ru/goods/organization132162.html
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クロード・モネ複製画「エプト川の曲がり角」87cm×72cm
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