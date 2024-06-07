ボイプラ　ZB1 CGV ソンハンビン　トレカ

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商品詳細
2023年4/22〜23に代行にて購入したものです^_^状態は傷やスレ等一切ありません。即日発送可能です。スリーブ、硬質化ケース、防水対策をし発送させていただきます。1枚売りや、他のメンバーとのセットでの購入の相談はコメントにてお願い致します。
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