菊地政光造　亀甲文鉄瓶 斑紫銅蓋　煎茶道具　SX281

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商品詳細
※口部分に穴が2箇所?ございます。そこから水が漏れます。高さ:約20.5cm横幅:約17.5cm重量:約1.7kg
http://narcologia.ru/goods/peroration137015.html
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