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菊地政光造　亀甲文鉄瓶 斑紫銅蓋　煎茶道具　SX281
商品番号 P63204326682
商品名

菊地政光造　亀甲文鉄瓶 斑紫銅蓋　煎茶道具　SX281
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 17,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※口部分に穴が2箇所?ございます。そこから水が漏れます。高さ:約20.5cm横幅:約17.5cm重量:約1.7kg
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