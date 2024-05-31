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Ｋ８０３　煎茶碗　六客　『平安清風造』『金彩菊絵』『茗碗』　共箱　茶道具
商品番号 D43537028841
商品名

Ｋ８０３　煎茶碗　六客　『平安清風造』『金彩菊絵』『茗碗』　共箱　茶道具
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 14,398 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　⒋5cm横幅　約　⒍5cm※素人の測定のため、誤差がございます。薄い拭き傷、底部に汚れが少々あります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/competitive155281.html
http://narcologia.ru/goods/passionate538313.html
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