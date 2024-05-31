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- Ｋ８０３ 煎茶碗 六客 『平安清風造』『金彩菊絵』『茗碗』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 ⒋5cm横幅 約 ⒍5cm※素人の測定のため、誤差がございます。薄い拭き傷、底部に汚れが少々あります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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