なにわ男子 長尾謙杜 ちびぬい 第1弾

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商品詳細
公式オンラインショップから購入後、数回持ち出しました。全体的に目立つ汚れはありませんが、詳しい状態は写真4枚目をご参照ください。他の出品物とまとめてご購入いただける方は、コメントにてご連絡ください。（その他なにわ男子グッズ出品予定です）即購入可⭕️------------------------------関西ジャニーズJr.あけおめコンサート2021～関ジュがギューっと大集合～なにわ男子長尾謙杜ちびぬい#ジャニーズ・エンタテイメント人気グループ···なにわ男子グッズ種類···ちびぬい
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