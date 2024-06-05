t-u4-194　井上壽博　葵窯初窯　染付馬文切高台茶碗

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口径13.0㎝ 高さ8.7㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。【井上壽博】昭和16年京都に生まれ、陶聖板谷波山の門下三世井上良斎に師事。現在は、茨城工芸会顧問(第10代会長)、水戸美術家連盟理事長などの要職につき、茨城の芸術文化の発展、振興に大きな役割を果たされ、茨城県日独文化協会会長として日本とドイツの文化交流や両国の親善にも貢献されています。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ #インテリア #雑貨骨董 アンティーク レトロ アート インテリア 和雑貨 古美術品 明治 大正 昭和