イーサックス(e-sax)　アルトサックス用消音器



BEST BRASS～e-Sax、e-Brass（管楽器消音器）の販売【ガッキコム】



自宅で練習できる！サックス用消音機「ES3-AS」｜島村楽器 アリオ橋本店



BEST BRASS アルトサクソフォン用消音器 e-Sax TypeII



BEST BRASS e-SAXi ベストブラス イーサックス アルトサックス用 ESI-AS アプリ対応版 サクソフォン用消音器



アルトサックス＞【新製品】BEST BRASS(ベストブラス)から、静音性能は ...



アルトサックス専用消音器BEST BRASS「e-Sax」【中古】|本店｜すみや ...



自宅で練習できる！サックス用消音機「ES3-AS」｜島村楽器 アリオ橋本店



管楽器】自宅で練習できる！サックス用消音機「e-SAX」をサックス ...



イーサックス アルトサックス用消音器 e sax ES i-AS-



BEST BRASS e-Sax i Alto アルトサックス用消音器 アプリ対応版 ベスト ...



温故知新＞SAXプレイヤー向け消音機 「e-sax」 | イシバシ楽器スタッフ ...



自宅で練習できる！サックス用消音機「ES3-AS」｜島村楽器 アリオ橋本店



E-SAX UM-4 AAA アルトサックス 消音機-



アルトサックス用消音器 ベストブラス イーサックス (e-sax) smcint.com



Amazon | BEST BRASS イーサックス テナーサクソフォン用 ES2-TS ...

アルトサックス用消音器ベストブラスイーサックス(e-sax)BESTBRASS アルトサックス alto用になります新品で購入後、使用し、長い期間自宅で保管しておりました。⚫︎内容e-Sax本体一式（写真を参照ください） 本体とストラップ、固定用のブロックのみになります。 ヘッドホン・説明書・ケース・箱などはありません。 ⚫︎状態本体は経年劣化し黄色っぽくなっています。外側に大きな傷や割れなどはありませんが、細かなキズがあります。内側にはシミや毛羽立ち、変色があり汚れています。手を入れるハンドパッキンも経年劣化でもろくなっており、剥離してきています。電子機器部分はかろうじて通電はするようですが、動作確認はできませんでしたので、動作しない前提でお願いいたします。ジャンク品扱いでお願いいたします。送料がかかりますので、申し訳ございませんが、お値引きなしでお願いいたします。おまけで譜面台をお付けします。（譜面台がご不要の場合でもお値段は変わりません）長期自宅保管の古いジャンク品であることをご理解いただける方のみのご購入をお願いいたします。