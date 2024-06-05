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イーサックス(e-sax)　アルトサックス用消音器
商品番号 K43215685426
商品名

イーサックス(e-sax)　アルトサックス用消音器
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトサックス用消音器ベストブラスイーサックス(e-sax)BESTBRASS　アルトサックス　alto用になります新品で購入後、使用し、長い期間自宅で保管しておりました。⚫︎内容e-Sax本体一式（写真を参照ください）　本体とストラップ、固定用のブロックのみになります。　ヘッドホン・説明書・ケース・箱などはありません。　⚫︎状態本体は経年劣化し黄色っぽくなっています。外側に大きな傷や割れなどはありませんが、細かなキズがあります。内側にはシミや毛羽立ち、変色があり汚れています。手を入れるハンドパッキンも経年劣化でもろくなっており、剥離してきています。電子機器部分はかろうじて通電はするようですが、動作確認はできませんでしたので、動作しない前提でお願いいたします。ジャンク品扱いでお願いいたします。送料がかかりますので、申し訳ございませんが、お値引きなしでお願いいたします。おまけで譜面台をお付けします。（譜面台がご不要の場合でもお値段は変わりません）長期自宅保管の古いジャンク品であることをご理解いただける方のみのご購入をお願いいたします。
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