BD-2W ブルースドライバー 日本製　Blues Driver 技 W…

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ほぼ未使用❗ BD-2WMADEINJAPANBluesDriver技WazaCraft8月8日に到着し30分足らずの試奏のみです。よろしくお願い致します。#ブルースドライバー#BOSS#BD_2W_J_MADEINJAPANBluesDriver技WazaCraft