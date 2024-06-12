【希少】大谷翔平　本年実使用ジャージカード　2023topps heritage

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今年打者として大活躍中の大谷翔平選手のレアカードです。メジャーリーグ日本人初の本塁打王を獲得。その年の使用したジャージカードです。今年はMVP、が大本命ですので、貴重なカードかと思います。2023TOPPSHERITAGECLUBHOUSECOLLECTIONRELICSHOHEIOHTANICCR-SOこちらのカードは大谷翔平選手が試合で使用したジャージが封入されております。土台付きです。土台抜きの場合は100円値引きします。コメントでその旨ください。状態は開封後速やかにカードケースに収納したため、目立った傷等はないかと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。以下検索用ToppsFireBlasterMLB2022ShoheiOhtaniLosAngelesAngelsALMVP大谷翔平ロサンゼルス・エンゼルスWBC侍ジャパン#mlbカード #野球 #野球カード #wbc #米国代表 #トレカ #カード #トレーディングカード #メジャー #メジャーリーグ #TOPPSPaniniBBMToppsBowmanChromePrizmPSABGSrookiercautoboxatomicrefractorparallelserialメジャーリーグ野球カードベースボール大谷翔平パニーニトップスボウマンクロームボウマンクロームプリズムルーキーオートオートグラフサインアトミックリフラクターリフレクターレアrareベースボールマガジン希少relicpatchjerseystitchALLSTARレリックパッチスティッチインサートカードエンゼルス日ハム日本ハムAngels大谷翔平ohtanishohei花巻東二刀流psaWBC野球ベースボールメジャーshohei野球カードカード開幕投手MVPMBA侍ジャパン1of1資産youtubeオールスターDH3割ホームラン王