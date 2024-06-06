BLITZ ブリッツ　レスポール　左　ぼっちざろっく風　ギター　レフティ

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【ブランド•メーカー】BLITZブリッツbyAriaPro2バイアリアプロ2【型番】BLP-CSTLH※ぼっちざろっく風【カラー】ブラック/ゴールド黒/金【状態】ネック反りもなくフレットも9割残っております。※外観の確認を画像で、確認お願いします。※画像10枚目の赤丸の部分に多少の打痕があります、画像確認お願いします。⭐️動作確認・音出しも問題ないです⭐️【特徴】こちらのギターは、非常に珍しい左用です。レフティ用弦は消耗品（おまけ程度）とお考えください。プチプチと段ボールで梱包しての発送となります。当方、何度もギターの取引をしておりますので、梱包はご安心下さい。タイプ···レスポールタイプ⭐️必要な方に大切に使って、頂けると幸いです⭐️#Epiphone#エピフォン#YAMAHA#ヤマハ#Pacifica#パシフィカ#BURNY#バーニー#FERNANDES#フェルナンデス#ARIA#アリア#Ibanez#アイバニーズ#photogenic#フォトジェニック#Fender#フェンダー#Gibson#ギブソン#レスポール#エレアコ#ストラト#エレキギター#SG#テレキャスター#アコースティックギター#ぼっち•ざ•ろっく#左#レフティ