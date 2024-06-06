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田宮　ミニ四駆　サンダーショットmk2 桃井はるこスペシャル　ms フレキ　桃
商品番号 X65314372949
商品名

田宮　ミニ四駆　サンダーショットmk2 桃井はるこスペシャル　ms フレキ　桃
ブランド名 タミヤ
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タミヤミニ四駆　thundershotmk.2momoi-halkospecialです。他のパーツはこちら↓#イカのミニ四駆パーツ#イカ模型#イカのプラモデル#メルカリshopsはじめましたー#ペラタイヤはメルカリショップへ#ミニ四駆#mini4wd#tamiya#楽マやってますー#iPhone修理受付ますよ
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