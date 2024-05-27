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ケアベア うちわケース(カバー) アクスタケース
商品番号 B66761129004
商品名

ケアベア うちわケース(カバー) アクスタケース
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NICECLAUPで購入した、ケアベアのうちわケース(カバー)とアクスタケースです。バラ販売不可。色は濃いピンクです。何度か使用しました。半分に畳んでの発送となります。即購入⭕️です。商品到着後、迅速に受け取り評価をお願い致します。お気軽にコメントお待ちしております。その他プロフィールをご覧下さい。
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