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吉岡浩太郎の富士山と桜の絵
商品番号 G55308113809
商品名

吉岡浩太郎の富士山と桜の絵
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 10,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉岡浩太郎の富士山と桜の絵額縦約43.5cm横約55.5cm絵縦約25cm横約36cmずっと壁に掛けていましたが部屋の模様替えのため出品させていただきます。完璧を求める方や気にされる方はご遠慮下さい。
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