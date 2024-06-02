吉岡浩太郎の富士山と桜の絵

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商品詳細
吉岡浩太郎の富士山と桜の絵額縦約43.5cm横約55.5cm絵縦約25cm横約36cmずっと壁に掛けていましたが部屋の模様替えのため出品させていただきます。完璧を求める方や気にされる方はご遠慮下さい。
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