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商品番号 I11617839838
商品名

ボタンSAR
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,960 円
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商品詳細

開封後スリーブに入れて保管していました。見たところキズや欠けはないように見えますが、あくまで素人目ですのでプレイ用でお願いします。またトラブル防止のため返品も御遠慮ください。
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