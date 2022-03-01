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アルセウスリザードンデッキ
商品番号 T87465978244
商品名

アルセウスリザードンデッキ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルセウスVとリザードンexを組みあわせたデッキです。ピジョットexのおかげでまわりやすくなっており、初心者にも大変おすすめのデッキとなっております。あとはHP50のポッポを2枚入れれば完成になります。プレイ用でお願いします。デッキ内容アルセウスV3アルセウスVstar2リザードンex3リザード1ヒトカゲ4ピジョットex2ビーダル1ビッパ1ネストボール4ハイパーボール4ふしぎなアメ4ポケモン入れ替え2すごいつりざお1こだわりベルト1ナンジャモ4ボスの司令3ジャッジマン2ツツジ1頂への雪道2マグマの滝壺1ロストシティ1基本炎エネルギー8ダブルターボエネルギー2
http://narcologia.ru/goods/freshman23356.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit91086.html
http://narcologia.ru/goods/pompous250223.html
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