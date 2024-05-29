B'zライブツアー　ガチャ　ポーチ＆アクスタ＆チャーム＆リストバンド　４点セット

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B'zライブツアーPleasure2023STARSツアーグッズガチャガチャ ４点セット（カプセルは付きません） ・ラウンドポーチ：単品2,500円 ・アクリルスタンド：単品1,600円 ・会場限定チャーム(9/10静岡)：単品2,300円 ・リストバンド(9/10静岡)：単品1,300円新品・未使用ですが、素人保管です。神経質な方は購入ご遠慮下さい。申し訳ありませんが、お値下げ不可です。予めご了承下さい。人気グループ···B'zグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)グッズ種類···リストバンド/ラバーバンド