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B'zライブツアー　ガチャ　ポーチ＆アクスタ＆チャーム＆リストバンド　４点セット
商品番号 A39983225732
商品名

B'zライブツアー　ガチャ　ポーチ＆アクスタ＆チャーム＆リストバンド　４点セット
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zライブツアーPleasure2023STARSツアーグッズガチャガチャ　４点セット（カプセルは付きません）　・ラウンドポーチ：単品2,500円　・アクリルスタンド：単品1,600円　・会場限定チャーム(9/10静岡)：単品2,300円　・リストバンド(9/10静岡)：単品1,300円新品・未使用ですが、素人保管です。神経質な方は購入ご遠慮下さい。申し訳ありませんが、お値下げ不可です。予めご了承下さい。人気グループ···B'zグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)グッズ種類···リストバンド/ラバーバンド
http://narcologia.ru/goods/manufacture221141.html
http://narcologia.ru/goods/peroration436715.html
http://narcologia.ru/goods/waveform319917.html
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