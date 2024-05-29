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BOSS NS-2 ノイズサプレッサー　箱　取説つき
商品番号 C46616555885
商品名

BOSS NS-2 ノイズサプレッサー　箱　取説つき
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

細かな傷が有りますが機能を阻害するものは有りません。センド/リターン端子が故障しております。現状、インプット/アウトプット端子から直でアンプに繋げて頂くことでの使用は可能です。上記をご理解の上購入下さい。NS-2(NoiseSuppressor)BOSS#BOSS#NS_2_NoiseSuppressor_
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