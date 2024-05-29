BOSS NS-2 ノイズサプレッサー　箱　取説つき

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細かな傷が有りますが機能を阻害するものは有りません。センド/リターン端子が故障しております。現状、インプット/アウトプット端子から直でアンプに繋げて頂くことでの使用は可能です。上記をご理解の上購入下さい。NS-2(NoiseSuppressor)BOSS#BOSS#NS_2_NoiseSuppressor_