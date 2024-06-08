Perfume GAME TOUR LIVE DVD ポスター

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商品詳細
PerfumeGAMETOURLIVEDVDポスター☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆画像の無断転載、全文コピペでの当方の出品ページでネットショップ販売を装い、詐欺行為を行うフィッシング詐欺サイトに注意ください。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆抽選で当たったポスターになりますので、大変貴重です。大切に保管しておりましたが、断捨離の為、大切にして頂ける方にお譲り致します。出品を悩んでいる為、値段につきましてはご理解下さいますよう宜しくお願い致します。届いたままのポスター箱に入れて、保管しておりました。やや傷、折れがございます。長期自宅保管の為、完全新品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。発送の際はこの箱に入れたまま発送致します。複数ポスターを出品予定です。まとめてご購入頂ける方はこちらのポスターケースに入れたまま発送致します。宜しくお願い致します。その他、perfumeグッズなどを出品しております。合わせてご検討のほど宜しくお願い致します。#perfumeLUNA全てご理解頂ける方のみご購入のほど宜しくお願い致します。ご購入後は迅速、丁寧に発送させて頂きます。
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