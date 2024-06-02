リボルテックヤマグチ No.131 METAL GEAR SOLID SNAKE

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商品詳細
リボルテックヤマグチNo.131METALGEARSOLIDPEACEWALKERスネークパーツは一通り揃ってます。箱に入れて暗所保管していました。ダンボールのペーパークラフトは未使用です。#メタルギアソリッド『メタルギアソリッド』シリーズ#ネイキッド・スネーク_スネーク_ビッグボス_#リボルテックヤマグチNo_131METALGEARSOLIDPEACEWALKERスネークフィギュア種類···アクションフィギュアコジマプロダクションKojimaisgod.性別···男
http://narcologia.ru/goods/revamp791022.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis35944.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual345446.html
リボルテックヤマグチNo.131 スネーク
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