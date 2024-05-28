酒器 釜師【橋本辰敏】 『鉄製 銚子』 在銘 染付替蓋 共箱 紙外箱 茶道具

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133th KOGIRE-KAI AUCTION CATALOGⅠ by KOGIRE-KAI - Issuu

【橋本辰敏】大阪府東大阪市の釜師。◎サイズ高さ(持ち手含む)約１７㎝幅(口含む)約１７㎝Ｘ約１２.５㎝◎状態大きなイタミはありませんが、数ヵ所に変色しているような箇所がございます(写真参照)。◎付属品桐共箱・紙外箱。◎真作保証いたします。◎返品は商品到着後１週間以内に限らせていただきます。◎宜しくお願いいたします。主な素材...鉄種類...酒器