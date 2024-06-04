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- 【美品】Hall Crystal flutes Ｇ管 フルート アメリカ製
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商品詳細
ご覧頂き有難う御座います。【まとめ買い】【フォロー割】など下部に記載していますのでご確認ください♫既にフォロー頂いている方はいつでもフォロー割致します(^^♪#MOMism_【美品】HallCrystalflutes Ｇ管 フルート アメリカ製【商品説明】クリスタルフルートDelftG管 全長約420mm・硬度が高く、熱変動に強いボロシリケイトガラス製・説明書なし、専用箱あり箱に経年の傷みがありますが、本体は美品です。硝子製の横笛です.個人保管の中古品です。ご理解の上お買い求めください。こちらの商品は商品の箱に緩衝材を巻いて発送致します。ご了承の程よろしくお願い致します。◼️お値引き【まとめ買い】【フォロー割】はどちらも5%お値引きさせて頂きます。ご購入の前にコメントでご連絡下さい。◼️注意事項商品画像には細心の注意を心がけておりますが、見た目は環境により個人差が出てきます。若干の色味の誤差があり得ることをご理解下さい。最後まで閲覧いただき有難う御座いました。ご不明点やご質問が御座いましたらコメントよりご連絡下さい。
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http://narcologia.ru/goods/ordering542379.html
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