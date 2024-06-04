◎古道具 庵々◎李朝時代 木彫木造 木雁 デコイ◎李朝木雁◎置物李朝家具古道具

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UP028 時代物 朝鮮古美術 李朝木彫鴨・木雁（奠雁）・木雕鴛鴦・李朝 ...



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P265 大正ガラス蓋物 白乳ブルー蓋壺 高さ33㎝ 直径13㎝ 総合 ...



WCP バンクシー MONKEY KEEP IT REAL リプロダクション 定番 ...

ご覧頂きありがとうございます。大切になさって下さる方希望です。お見逃しなくお願いします。◎数ある商品の中ご覧頂きありがとうございます◎希少で貴重価値の高い李朝の木雁です。蔵出しの品です。なかなか見つからない品で大変に人気な李朝木雁です。オブジェとして素敵です。肌をご覧に頂ければお分かりになられると思いますが非常に古い品でないとこのような肌の具合は見られません。古美術骨董価値もございます。趣きがありおもしろい逸品だと思います。時代を経てないとみられないとろとろ具合が素晴らしいです。サイズ約幅20.5cm奥行7.4cm高さ11.4cm重量427g●状態：時代を経ています、使用されたモノなので細かいスレ、小さいヒビ等あります。小ヒビや汚れなど写真でご確認下さいませ。古美術骨董品収集家さんの中でもこちらの商品はプロ向きな逸品だと思います。茶室やリビングお店などにいかがでしょうか。気持ちよくお取引できるお客様へお喜び頂けるよう精進してまいります。宜しくお願い致します。#デコイ#木雁#置物#オブジェ#李朝古道具#モッガン#バンタジ#トクサル#アンティーク#李朝時代#李朝家具#お盆#茶盆#李朝四方盆#菓子型#バンタジ#白磁#青磁#三島青磁#高麗#李朝木工#スッカラ#古美術#骨董#茶道具#古道具