ポケモンカード　151 カードファイルセット　2個セット　未開封

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商品詳細
151カードファイルセット 2個セットです。ポケセン産の新品未開封です。このまま発送します。リザードン・フシギバナ・カメックス×1箱モンスターボール×1箱即購入okです。丁寧かつ迅速な取引を心がけています。自宅保管のため神経質な方はお控え下さい。購入後、即入金できる方のみお願いします。即日発送可能です。中身すり替え防止のため、購入後のキャンセル、返品、交換、返金等は致しません。ポケセン産の段ボールに入れて梱包材で包んで発送します。中身での評価はお控えくださいますようお願いします。現在値下げは考えてませんので、お含みください。その他のご不明点はお問い合わせ下さい。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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