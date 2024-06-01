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★超貴重有田焼龍右エ門作の壺1点物
商品番号 P70413658389
商品名

★超貴重有田焼龍右エ門作の壺1点物
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。有田焼龍右エ門作の壺1点物です。当時、120万円で購入した物です。蔵の中を整理していたら出てきた物です。大変古く貴重なお品です。サイズ高さは約44cm口径は約8cm直径は約34cm画像に写っている物が全てです。状態は画像にてご判断ください。お値引き期間　200000円→100000円→200000円→100000円
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