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- ★超貴重有田焼龍右エ門作の壺1点物
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。有田焼龍右エ門作の壺1点物です。当時、120万円で購入した物です。蔵の中を整理していたら出てきた物です。大変古く貴重なお品です。サイズ高さは約44cm口径は約8cm直径は約34cm画像に写っている物が全てです。状態は画像にてご判断ください。お値引き期間 200000円→100000円→200000円→100000円
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超貴重有田焼龍右エ門作の壺1点物 | labiela.com
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