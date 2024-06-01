ベルナール・シャロワ　「テラスにて」　大判、希少、画集額装画

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ベルナールシャロワの値段と価格推移は？｜6件の売買データから ...

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。ベルナール・シャロワ「テラスにて」入手困難な大判の希少画集の一部、一頁を新品額にてマット合わせ、額装致しました。絵のサイズは約28.0ｃｍ×23.0ｃｍです。年代物の画集より採っておりますので、経年によるシミ、歪みの見られる物がございます。掲載の画像をご覧の上、中古品、骨董扱いにてご納得いただける方のみのご入札をお願い致します。BC-9新品の木製額にてマットのサイズを作品に合わせ額装致します。額のサイズ・約42.0ｃｍ×33.5ｃｍ、額およびマット紙の色はブラック、前面アクリルガラス仕様となっております。gao専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますので、ご入金確認後1週間ほどのお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。