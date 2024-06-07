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- 大正琴ハードケース付/アンプケース付／接続コード/替弦/雨用ケースカバー
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商品詳細
ゼンオン大正琴『芽ぶき』定価¥45,000鍵付ハードケース・ケースカバー・演奏会用アンプ・接続コード・交換用弦・プラグアダプター付鍵盤が大きくて弾きやすい綺麗な音色の大正琴です演奏会用アンプ『さうんど』型名TA-12乾電池・別売ACアダプター両用アンプ用接続コード・アンプケースすぐにご使用頂けるセットです楽器裏側に名前を消してシールを貼っています事をご了承よろしくお願いします細かい事が気になる方はお避けください
http://narcologia.ru/goods/subtropical928301.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical517601.html
http://narcologia.ru/goods/displease951631.html
大正琴ハードケース付/アンプケース付／接続コード/替弦/雨用ケースカバー
大正琴ハードケース付/アンプケース付／接続コード/替弦/雨用ケースカバー
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大正琴ハードケース付/アンプケース付／接続コード/替弦/雨用ケースカバー
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