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G913 TKL LIGHTSPEED Wireless RGB クリッキー
商品番号 C30051840163
商品名

G913 TKL LIGHTSPEED Wireless RGB クリッキー
ブランド名 ロジクール
特別価格 税込 6,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新しいキーボードを買ったためお譲りします。付属品揃っていますが、付属のUSB-typeBケーブルの接触が悪いです。角度をつけると充電できますがほかのケーブルで充電を行ったほうが良いかもしれません。キートップの剥げやテカリは少なく、チャタリングも起きていません。まだまだ使えると思います。キーキャップ、本体ともに清掃済全キー動作確認済今年4月にメーカー交換品で届いたものなので、保証書はありますがレシートはありません。外箱に擦り傷あり。G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard-ClickyG913-TKL-CKBKブラック#G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard_ClickyG913_TKL_CKBKブラック
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