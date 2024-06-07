ダッフィー\u0026フレンズ　トートバック　ハートウォーミングデイズ　2018

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TDS東京ディズニーシー ダッフィー\u0026フレンズハートウォーミング2018トートバッグ未使用品です。袋に入れてずっと保管していました。状態は写真の通りです。綺麗な状態とは思いますが素人保管ですので、気になる方はご遠慮下さい。発送の際は折りたたんで梱包致します。#東京ディズニーシー#ディズニーシー#ディズニー#TDS#トートバッグ#ダッフィー#ダッフィーアンドフレンズ#シェリーメイ#ジェラトーニ#ステラルー#TokyoDisneyResort#Disneysea#Duffy#shelliemay#gelatoni#stellalou