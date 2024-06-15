BACH TRUMPET TR400 SP W/CASE

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BACHトランペットTR400になります。ピストンなど動きは良好です。外観については主観になりますが小傷は散見されますが、大きな傷や凹みはありません。表面にややクスミありますが、磨けば取れるレベルです。ケースは片側のファスナーのつまみが取れております。他に気になることなどありましたらコメントお願いします。仕事の都合上、発送が土日になる場合がありますのでご了承ください。よろしくお願いします。種類···トランペット