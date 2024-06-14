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- 子供用ピアノ Bell piano （ベルピアノ）【台座欠品、音はなります】。
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商品詳細
種類···グランドピアノアクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者昭和の時代、1970年頃のキッズピアノと思われます。汚れとか絵ハゲがございます。音はなりますが、お子様の練習ピアノにはなります。アンティーク的な置物にも良いです。台座が3本ありますが欠品しております。ご購入よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mythic342035.html
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