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子供用ピアノ　Bell piano （ベルピアノ）【台座欠品、音はなります】。
商品番号 B79857550402
商品名

子供用ピアノ　Bell piano （ベルピアノ）【台座欠品、音はなります】。
ブランド名 ベル
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···グランドピアノアクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者昭和の時代、1970年頃のキッズピアノと思われます。汚れとか絵ハゲがございます。音はなりますが、お子様の練習ピアノにはなります。アンティーク的な置物にも良いです。台座が3本ありますが欠品しております。ご購入よろしくお願いします。
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