セレナHRボタンSR当ててすぐスリーブに入れ保管していたものです。初心者目ですが、傷や汚れはなく美品だと思います。＊写真のマグネットローダーは付きません。神経質な方は御遠慮ください。写真追加や質問等あれば気軽にコメントしてください。即購入⭕️〜〜〜〜〜〜検索用〜〜〜〜〜〜〜#セレナHR#ボタンSR#バイオレット＆スカーレット#白熱のアルカナ#ポケカ#ポケモンカード



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