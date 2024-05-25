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セレナHR ボタンSR
商品番号 S91840730528
商品名

セレナHR ボタンSR
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレナHRボタンSR当ててすぐスリーブに入れ保管していたものです。初心者目ですが、傷や汚れはなく美品だと思います。＊写真のマグネットローダーは付きません。神経質な方は御遠慮ください。写真追加や質問等あれば気軽にコメントしてください。即購入⭕️〜〜〜〜〜〜検索用〜〜〜〜〜〜〜#セレナHR#ボタンSR#バイオレット＆スカーレット#白熱のアルカナ#ポケカ#ポケモンカード
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