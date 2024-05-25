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【額縁】フレーム 35.5×45cm
商品番号 X90615071851
商品名

【額縁】フレーム 35.5×45cm
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用途...色紙,写真,賞状,書道・水墨画,ポスター,その他額の素材...木製フレーム置き方...壁掛け・卓上兼用表面カバーの素材...ガラス#額縁#フレーム#アートフレーム#インテリア#アンティーク#額縁#大きめ#絵画#額縁#油絵#油彩#日本画#木製額縁#アンティーク額縁ヴィクトリアン調ロココ調#ゴールドフレーム#金枠アンティークシャビーシックフレンチシャビー#ピクチャーフレーム写真フレーム#インテリア#絵画額縁#壁掛け#ウォールディスプレイ#アトリエ　#frame#額装母親が購入しましたがやはり使わないため、販売します。わからないことがあれば答えられる範囲で答えます。気軽にコメントください。購入手続きしていただきますと梱包資材も手配するため、発送まで時間かかりますがなるべく早めに発送させていただきます。白いところは22.8×32cmです。おそらく100サイズいないです。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln174502.html
http://narcologia.ru/goods/reflector254564.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation424024.html
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